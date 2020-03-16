Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.03.20 22:42

Володимир Зеленський говорить про коронавірус в ефірі ток-шоу. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповідає про те, як Україна буде жити в умовах пандемії коронавірусу.

Володимир Зеленський говорить про коронавірус в ефірі ток-шоу. ВIДЕО

Зеленський прийшов в ефір програми "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100