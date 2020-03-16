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16.03.20 22:42
Володимир Зеленський говорить про коронавірус в ефірі ток-шоу. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповідає про те, як Україна буде жити в умовах пандемії коронавірусу.
Зеленський прийшов в ефір програми
"Свобода слова" на ICTV
, інформує
Цензор.НЕТ.
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