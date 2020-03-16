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16.03.20 22:51

Україна отримає 1 млн швидких тестів на коронавірус, частину віддадуть у ЗСУ, - Зеленський

У суботу, 21 березня, Україна отримає 1 млн тестів на коронавірус. Їхню купівлю профінансували український підприємець Олександр Ярославський і засновник компанії "Алібаба" Джек Ма. Тести буде розподілено по лікарнях і в ЗСУ.

Україна отримає 1 млн швидких тестів на коронавірус, частину віддадуть у ЗСУ, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися з Китаєм, вдячні їм, вдячні окремо Джеку Ма (засновник компанії "Алібаба". - Ред.), він нам допоміг, профінансував 80 млн доларів. Завдяки йому і завдяки пану Ярославському в суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів в Україну", - сказав Зеленський.

За словами президента, тести відправлять до лікарень і ЗСУ.

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"Що стосується, наприклад, нашої армії, наших військових, які захищають нашу країну. Вони (тести на коронавірус. - Ред.) будуть на передовій. Тобто, більшість цих тестів, або, скажімо так, не більшість, а насамперед ми хочемо передати нашим військовим", - пояснив президент.

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