На пост генпрокурора планують призначити Венедіктову, а ДБР може очолити "слуга народу" Монастирський, - Бутусов

За даними джерел Цензор.НЕТ, пише у Facebook головний редактор видання Юрій Бутусов, Володимир Зеленський на засіданні фракції Слуга народу заявив як пріоритетний варіант призначення на посаду генерального прокурора чинної в.о. голови Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової.

При цьому кандидата на місце в.о. керівника ДБР озвучено не було. Журналіст припускає, що їм може стати голова комітету з правоохоронної діяльності Верховної Ради Дениса Монастирського.

"Втрата керованості фракцією "Слуга народу" в парламенті, неможливість просунути стратегічні голосування у вигляді ринку землі та закону про заборону повернення коштів націоналізованих банків, поставила Зеленського перед необхідністю вирішувати проблему генпрокурора. Тільки генпрокурор може бути тією дубинкою, яка висить над головою депутатів і дає президенту якісь дисциплінарні важелі", - упевнений журналіст.

За його словами, кадрова лава компромісних і ухвалених сесійним залом фігур, яким Зеленський, Єрмак і Шефір особисто довіряють, коротка.

"Серед інших кандидатів на пост генпрокурора розглядалися і розглядаються також прокурор Сергій Кизь, заступник голови ОП Андрій Смирнов, колишній патентний повірений 95 кварталу і народний депутат Сергій Іонушас, заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов", - перераховує Бутусов.

Він зазначає, що "вирішити проблему керованості Ради і держави загалом" Зеленському буде непросто.

"І депутати, і олігархи зараз усвідомлюють крайню вразливість і слабкість влади і, судячи з усього, очікують, що в умовах кризи Зеленський припинить керувати тільки шляхом роздачі команд, а постарається вибудувати системні відносини на партнерській основі. Президенту доведеться домовлятися, щоб провести бажане призначення генерального прокурора", - упевнений журналіст.

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Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що автоматично має наслідком його відставку. Обов'язки генпрокурора тимчасово виконує Віктор Чумак.