СБУ спростовує фейки, які поширюються в суспільстві у зв'язку з пандемією COVID-19 - над Києвом нічого не розпилюють

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в телеграмі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Останнім часом кіберспеціалісти СБУ фіксують спроби поширення фейків, пов'язаних з темою коронавірусу в Україні. Свіжий приклад - чутки про нібито нічне розпилення над Києвом хімічних речовин із вертольота для дезінфекції. "Радять" закривати балкони і не перебувати на вулицях з 23-00 до 5-00".

В СБУ продовжили: "Ми ж радимо зважено ставитися до неперевіреної інформації. Адже ми прекрасно розуміємо, з якою метою в соціальних мережах публікують такі дурниці".

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"Впевнені, що наша країна спокійно пройде цей непростий період. А ті, хто хоче розхитати ситуацію, обов'язково опиняться під особливою увагою Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ", - резюмували в СБУ.

Також у Службі порадили брати інформацію виключно з офіційних джерел з актуальною інформацією:

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