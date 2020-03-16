Зеленський пропонує Раді призначити Венедіктову генеральним прокурором, - проєкт постанови

Відповідний документ оприлюднено на сайті парламенту 16 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85, пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України вношу пропозицію про надання згоди Верховної Ради України на призначення І. Венедіктової на посаду генерального прокурора. Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді України Р. Стефанчук", - сказано в поданні.

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Нагадаємо, Ірина Венедіктова зараз виконує обов'язки голови Державного бюро розслідувань. До цього вона була народним депутатом від партії "Слуга народу".

За інформацією Цензор.НЕТ, на місце в.о. глави ДБР планується призначити голову комітету з правоохоронної діяльності Верховної Ради Дениса Монастирського.