До координаційної ради з боротьби з СОVID-19 не включили главу СБУ Баканова, - Бутусов

Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Зеленський забув про СБУ в боротьбі з вірусом, що загрожує національній безпеці.

До складу Координаційної ради з боротьби з коронавірусом включили всіх ключових керівників - міністрів охорони здоров'я, інфраструктури, оборони, прикордонслужбу. Включили всіх, крім ... глави Служби безпеки України Івана Баканова! Хоча саме СБУ є ключовою структурою, яка відповідає за національну безпеку, за безпеку інфраструктури, оборони, охорони здоров'я, і ​​забезпечує контррозвідувальний захист економіки держави - всіх галузей, включно з митницею і прикордонниками, і СБУ забезпечує боротьбу з корупцією у всіх державних установах, за винятком чиновників 1-го і 2-го рангу".

Бутусов продовжив: "А як же в такому випадку контролювати виконання вжитих заходів? Це прямий обов'язок СБУ, без спецслужби держапарат не працює.

Але так склалося, що участь глави СБУ Івана Баканова у вирішенні навіть тих питань, які прямо перебувають у сфері його компетенції, стала не обов'язковою. Баканова не включили до складу координаційної ради, і нікому це не видалося дивним, ніхто не нагадав, що, вибачте, пане президенте, а як же без СБУ, це ж "око президентське", адже президент буквально три дні тому призначив там нових заступників голови. Так, виявляється, СБУ можна легко забути і нікого це не турбує".

"Включіть Баканова до складу ради, не можна втрачати СБУ!" - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

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