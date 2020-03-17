Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
17.03.20 07:50

Великий бізнес створить окремий фонд, нам знадобиться на ліки та інші засоби близько 12-13 млрд грн, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що закликав великий бізнес фінансово допомогти своїй країні, яка його довгі роки "годувала", зокрема, буде створено окремий фонд на закупівлю ліків та інших необхідних засобів у період поширення коронавірусу.

Великий бізнес створить окремий фонд, нам знадобиться на ліки та інші засоби близько 12-13 млрд грн, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Нам терміново потрібні 500 "швидких". Це та кількість, якої бракує для наших лікарень. Ми говорили про певні засоби... Чесно скажу, я говорив з ними відверто, що ця країна їх довгі роки годувала, - настав час вам (великим бізнесменам) допомогти країні", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч із найбільшими бізнесменами: вони пообіцяли допомогу в боротьбі з коронавірусом

Зеленський повідомив, що створюється окремий фонд. "Нам зараз знадобиться на ліки, на багато різних лікарських засобів приблизно, насамперед, зараз ми це знаємо, 12-13 млрд грн. Нам потрібна їхня допомога", - зазначив він.

Читайте: Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100