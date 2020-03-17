Олігархи пообіцяли Зеленському допомогу в боротьбі з вірусом: Потрібно виконувати ті функції місцевої влади, які вона виконувати не здатна або не має ресурсів

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Один з великих бізнесменів, який сьогодні був присутній на зустрічі з президентом, розповів Цензор.НЕТ деталі зустрічі: "Президент попросив допомоги у двох головних питаннях - треба переказати кошти у фонд для закупівлі тестів на коронавірус, і треба виконувати ті функції місцевої влади, які вона сама виконувати не здатна або не має ресурсів для виконання. Мається на увазі, що ми повинні в регіонах, де у нас підприємства, скоординуватися з облдержадміністраціями, перевірити роботу місцевих лікарень, забезпечити їх необхідним, скласти списки малозабезпечених і забезпечити їм доставку харчування, насамперед людям похилого віку, щоб виключити для них необхідність виходити з дому. 1000 гривень доплати пенсії, які пообіцяв президент, - це крапля в морі, яка нічого не вирішить. Потім виступив прем'єр-міністр Шмигаль. Він сказав, що за перший квартал 2020 року повністю провалено виконання державного бюджету, в січні-березні бюджет не отримає понад 20% запланованих доходів. Але це лише початок - через фактичну зупинку багатьох сфер економіки падіння доходів бюджету у другому кварталі буде набагато більшим. Бюджет треба фактично переглядати і робити секвестр. Тому ситуація критична і все залежить від нас, від бізнесу. Загалом, треба брати відповідальність на себе, як у 14-му".

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