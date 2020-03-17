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17.03.20 08:31

15 областей України забезпечені тест-системами для виявлення коронавірусу, очікується ще 1 млн тестів, - Ляшко

У 15 областях України є тести для виявлення коронавірусу, найближчим часом очікується ще 1 млн тестів, у медзакладах скасовано планові операції та госпіталізації для можливості розміщення інфікованих коронавірусом.

15 областей України забезпечені тест-системами для виявлення коронавірусу, очікується ще 1 млн тестів, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок ввечері повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"15 областей України мають тести для виявлення коронавірусу, ще 1 млн тест-систем надійде найближчим часом. Також на ринок зайшли експрес-тести, які дозволяють робити дослідження біля ліжка хворого", - заявив Ляшко.

Він також додав, що наразі МОЗ готує наказ, згідно з яким усі медичні заклади мають скасувати планові операції та госпіталізації на період загострення ситуації навколо поширення коронавірусу COVID-19.

"Це звільняє ліжка у відділеннях інтенсивної терапії та апарати вентиляції штучної вентиляції легенів", - сказав Ляшко.

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