Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:

- двічі неподалік населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поруч з Лебединським - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Славне - зі стрілецької зброї.

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Два обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поруч із Новотошківським - із протитанкового ракетного комплексу;

- неподалік населеного пункту Хутір Вільний - з 82-мм мінометів - 3 міни.

"Учора, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції ЗСУ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За поточну добу втрат немає", - повідомили в пресцентрі ОС.