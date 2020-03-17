Кабмін звернеться до МВФ по допомогу для подолання наслідків коронавірусу, - Шмигаль

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, крім важливих рішень, в уряді були роздані також важливі доручення профільним міністерствам:
- опрацювати разом з мережами ретейлерів перелік товарів, експорт яких варто обмежити;
- оцінити кількість коштів, необхідних для доплати у розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію менш ніж 5000 грн;
- підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.
"Попереду ще багато роботи, але об'єднавши зусилля, ми здатні все подолати", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення про тимчасове призупинення залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучення з 18 березня. З 17 березня на всій території України заборонені будь-які масові заходи за участю понад 10 осіб. Також свою роботу мають припинити всі заклади громадського харчування та розважальні центри.