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17.03.20 08:03

COVID-19: у світі інфіковано 182,4 тис. осіб, померли 7154, вилікувалися понад 79 тис.

Станом на ранок 17 березня у світі зареєстровано 182 406 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), з них 7154 - летальні, одужали 79 433 особи.

COVID-19: у світі інфіковано 182,4 тис. осіб, померли 7154, вилікувалися понад 79 тис.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 27 980, одужали - 2749, померли 2158 осіб; Іспанії - 9942, одужали - 530, померли 342; Німеччині - 7272, одужали - 67, померли - 17; Франції - 6650, одужали - 12, померли - 148, Швейцарії - 2330, померли - 19, Великій Британії - 1553, померли - 55, Норвегії - 1347, померли - три, Нідерландах - 1414, померли - 24, Австрії - 1018, померли - три.

Кількість заражених у США збільшилася до 4661, померло – 75 осіб.

У материковому Китаї – 81 050 хворих (померли 3223), Ірані - 14991 (853), Південній Кореї - 8320 (75).

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Зараз в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки із Житомирщини).

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано в 141 країні та районі світу.

COVID-19: у світі інфіковано 182,4 тис. осіб, померли 7154, вилікувалися понад 79 тис. 01

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

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