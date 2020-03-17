КПВВ у Крим та м.Севастополь закриваються для деяких категорій громадян до 3 квітня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України у Facebook.

"До 3 квітня 2020 року тимчасово припиняється робота контрольних пунктів в‘їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску громадян України та членів їхніх сімей, осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв‘язку з виконанням міжнародних зобов‘язань, а також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з ТОТ АР Крим і м. Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в'їзд та виїзд інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом з Адміністрацією Державної прикордонної служби.

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"Наголошуємо, що тимчасове закриття КПВВ не тільки зменшить потік можливо інфікованих громадян України через КПВВ, але й дозволить їх захистити. У першу чергу – літніх людей, адже згідно із медичною статистикою для них коронавірус є найбільш небезпечним", - зазначено в повідомленні.



"Враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок та дбайте про своє здоров‘я та здоров‘я ваших близьких", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення про тимчасове призупинення залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучення з 18 березня. З 17 березня на всій території України заборонені будь-які масові заходи за участю понад 10 осіб. Також свою роботу мають припинити всі заклади громадського харчування та розважальні центри.



