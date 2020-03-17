За необхідності ми готові до введення надзвичайного стану в Україні, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок вранці.

"Надалі, якщо буде потреба, ми готові до введення надзвичайного стану в Україні, так само, як робить більшість країн Європи. Якщо це буде необхідно, ми до таких рішень готові", - сказав він.

Прем'єр додав, що такі пропозиції вже підготовлені і за необхідності будуть надані.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення про тимчасове призупинення залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучення з 18 березня. З 17 березня на всій території України заборонені будь-які масові заходи за участю понад 10 осіб. Також свою роботу мають припинити всі заклади громадського харчування та розважальні центри.