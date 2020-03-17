Рада сьогодні планує призначити нового Генпрокурора і міністра економіки

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

"Будуть розглядатися два питання - про міністра економічного розвитку, друге питання - призначення Генерального прокурора. Прошу комітет з питань економічного розвитку та правоохоронний комітет зібратися", - сказав він.

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Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що автоматично має наслідком його відставку. Обов'язки генпрокурора тимчасово виконує Віктор Чумак.

Раніше повідомлялося, що на пост генпрокурора планують призначити Ірину Венедіктову, яка тимчасово виконує обов'язки глави ДБР.