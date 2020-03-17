Рада ухвалила закон про підвищення доступності ліків і медичних виробів

За це рішення проголосували 290 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до закону, Міністерство охорони здоров'я України буде залишатися головним розпорядником бюджетних коштів. При цьому закупівельна організація буде здійснювати закупівлі медичних товарів за кошти держбюджету в рамках програм, які будуть визначені як стратегічні.

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Так, закупівельна організація буде отримувати бюджетні кошти від МОЗ, проводити процедури закупівель, укладати від свого імені договори про закупівлю, ставати власником лікарських засобів та інших медичних товарів і організовувати отримання відповідних товарів кінцевими споживачами - лікувально-профілактичними установами.

При цьому перелік медтоварів, які можуть закуповуватися за держкошти, буде затверджуватися постановою уряду.