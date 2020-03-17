5 осіб, у яких підозрювали коронавірус, виписали з лікарні в Чернівецькій області, - ОДА

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що станом на вчора:

▪️підтверджені випадки захворювання - 4 осіб

▪️негативний результат тесту (однократний) - 7 осіб

▪️негативний результат тесту (двократний) - 7 (виписано з лікарні - 5 осіб, залишаються під наглядом лікарів - 2 пацієнтів)

▪️очікуються результати - 15 осіб

У пацієнт 1 - стабільно хороший стан. Немає температури. Пацієнт 2 - почувається добре. Температура ввечері. Пацієнт 3 - має пневмонію. Стан стабільний, йде на покращення. Пацієнт 4 - почувається добре. Немає температури.

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В ОДА повідомили, що всі пацієнти отримують симптоматичне лікування.

Нагадаємо, зараз в Україні 7 підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 1 - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).