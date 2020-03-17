В інфекційних відділеннях підготовлено 12 тис. ліжко-місць для можливих інфікованих коронавірусом, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок.

"12 тис. ліжок в інфекційних відділеннях підготовлено", - повідомив Шмигаль.

За його словами, до кінця цього тижня в Україну буде завезено першу партію тестів - 10 млн швидких тестів, які дають 99,99% точності.

Він також повідомив, що питання соціальної підтримки лікарів, які борються з коронавірусною інфекцією, розглядає Кабінет міністрів.

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"Дано доручення прорахувати і забезпечити фінансово-матеріальне стимулювання тих лікарів, які працюватимуть безпосередньо з коронавірусом. І надалі ми будемо використовувати всі заходи для того, щоб захистити і підтримати лікарів", - сказав прем'єр.