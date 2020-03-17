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17.03.20 09:42

Рада вирішила працювати в комітетах до 3 квітня

Народні депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради з питань протидії коронавірусу проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня.

Рада вирішила працювати в комітетах до 3 квітня

Парламентарі схвалили два проєкти постанови (№3218, 3224), якими передбачаються зміни в календарний план проведення третьої сесії ВР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з ухваленими рішеннями:

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Постановою №3218 спікеру Верховної Ради надається можливість в разі продовження карантину Кабінетом Міністрів України, ухвалити рішення про продовження роботи депутатів в комітетах. Для вирішення нагальних питань Разумков зможе скликати пленарне засідання за пропозицією погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

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