Рада вирішила працювати в комітетах до 3 квітня

Парламентарі схвалили два проєкти постанови (№3218, 3224), якими передбачаються зміни в календарний план проведення третьої сесії ВР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з ухваленими рішеннями:

тиждень з 16 по 20 березня: 17, 18, 19, 20 березня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)

тиждень з 23 по 27 березня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)

тиждень з 30 березня по 3 квітня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Геть вірус зРади": активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Постановою №3218 спікеру Верховної Ради надається можливість в разі продовження карантину Кабінетом Міністрів України, ухвалити рішення про продовження роботи депутатів в комітетах. Для вирішення нагальних питань Разумков зможе скликати пленарне засідання за пропозицією погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.