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17.03.20 10:11

Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора. ВIДЕО

Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду голови Офісу Генпрокурора.

За проголосували 269 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Венедіктову представив президент Володимир Зеленський. Він назвав її відомим юристом і доктором юридичних наук, також висловив сподівання, що професійні і моральні якості Венедіктової дозволять забезпечити стабільну роботу прокуратури.

"Вперше в історії незалежної України генеральним прокурором може бути жінка. Але мені здається, що вона в історію України насамперед увійде як фахова і результативна людина", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Она и Папе Римскому подозрение может вручить, и Байдена на допрос вызвать", - Каленюк о назначении Венедиктовой на должность генпрокурора

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