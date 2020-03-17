Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора. ВIДЕО

За проголосували 269 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Венедіктову представив президент Володимир Зеленський. Він назвав її відомим юристом і доктором юридичних наук, також висловив сподівання, що професійні і моральні якості Венедіктової дозволять забезпечити стабільну роботу прокуратури.

"Вперше в історії незалежної України генеральним прокурором може бути жінка. Але мені здається, що вона в історію України насамперед увійде як фахова і результативна людина", - сказав Зеленський.

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