Рада призначила Венедіктову главою Офісу Генпрокурора. ВIДЕО

За проголосували 269 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Венедіктову представив президент Володимир Зеленський. Він назвав її відомим юристом і доктором юридичних наук, також висловив сподівання, що професійні і моральні якості Венедіктової дозволять забезпечити стабільну роботу прокуратури.
"Вперше в історії незалежної України генеральним прокурором може бути жінка. Але мені здається, що вона в історію України насамперед увійде як фахова і результативна людина", - сказав Зеленський.