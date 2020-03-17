Понад 50 тис. українців повернулися в країну за минулу добу, - ДПСУ

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Слід зазначити, що серед понад 13 тисяч іноземців, які перетинали кордон, більш як 10 тис. пройшли на виїзд.

У в'їзді в країну за добу відмовили майже 400 іноземцям.

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Разом з представниками санітарного контролю проводиться опитування щодо стану здоров’я та вимірювання температури тіла осіб, які в’їжджають в Україну.

Загалом трафік на кордоні суттєво знизився. Наприклад, попередньої доби, 15 березня, кордон всього перетнуло близько 144 тисяч осіб.

Найближчим часом очікується подальше зменшення руху осіб та транспорту через кордон.

Нагадаємо, з 16 березня обмежено пропуск в Україну іноземців. Також було призупинено роботу близько сотні пунктів пропуску, введені обмеження на пропуск через КПВВ в зоні проведення ООС, а також з окупованим Кримом.

Крім того, опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне та автомобільне (для автобусів) сполучення.