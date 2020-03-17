"Укрзалізниця" протягом місяця буде повертати вартість квитків на скасовані поїзди

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Компанія компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на усі скасовані через введення карантину рейси – без стягнення додаткових зборів. Для зручності пасажирів та уникнення концентрації людей біля кас, Укрзалізниця подовжила термін повернення квитків до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що квитки, придбані через інтернет, повертаються через онлайн сервіси.

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" Закликаємо пасажирів, якщо є можливість, не поспішати на вокзали повертати квитки і не піддавати своє життя загрозі, перебуваючи в натовпі. Запевняємо, коли б ви не звернулися протягом відведеного часу, кошти будуть повернені у повному обсязі", - підкреслив в прес- службі.

За розпорядженням Кабміну з опівночі 17 березня пункти пропуску на кордоні з Україною закриваються для міжнародного регулярного пасажирського сполучення.