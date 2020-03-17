У Запорізькій області ввели карантин, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА

"Щоб мінімізувати проникнення і розповсюдження вірусу, в країні вводяться попереджувальні та профілактичні заходи. Зокрема, члени комісії прийняли низку рішень щодо Запорізької області, а саме районним державним адміністраціям, головам міст обласного значення (Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Токмак), головам сільських, селищних, міських рад ОТГ області посилити до 3 квітня 2020 р. карантинні заходи", - сказано в повідомленні.

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Так, рішенням комісії забороняється:

• проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

• робота закладів культури (кінотеатрів, театрів, музеїв, тощо), дитячих розважальних центрів, торгово-розважальних закладів, спортивних комплексів, спортивних залів, басейнів;

• робота агропродовольчих та торговельних ринків, об’єктів громадського харчування (окрім приготування їжі за індивідуальним замовленням особи з наступним доставленням її засобами кур’єрської служби або самовивозом);

• робота усіх магазинів, крім продуктових та непродуктових, що реалізують товари першої необхідності (у тому числі засоби особистої гігієни, мийні та дезінфекційні засоби) на території усієї Запорізької області.