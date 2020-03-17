Поліція контролюватиме громадський транспорт у межах заходів проти коронавірусу, - заступник голови МВС Геращенко

"Найголовніше — це зупинити розповсюдження вірусу. Найбільш небезпечним місцем для зараження є громадський транспорт. Тому було ухвалено важке рішення, але ми робимо це для того, щоб зупинити епідемію", - цитує пресслужба МВС Геращенка, який виступив в ефірі одного з українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, контролювати всі транспортні обмеження буде поліція.

"У нас є для цього всі важелі. Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, що вони зобов’язані працювати за законом", — сказав заступник міністра.

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Він також додав, що сподівається, що всі громадяни в державі будуть дослухатися та залишаться на самоізоляції.

"Ці два тижні конче необхідні для того, щоб проявились всі ті, хто приїхав в Україну з Європи, з інших країн, щоб у них проявилась хвороба і ми могли повністю порахувати тих осіб, які є зараженими на коронавірус", - сказав Геращенко.

Як повідомлялося, в рамках боротьби з епідемією коронавірусу, уряд України вирішив ввести обмеження на чисельність пасажирів, які одночасно можуть перебувати у салонах міського громадського транспорту. Таким чином, у маршрутках, тролейбусах, автобусах та трамваях буде їздити по 10 людей максимум.