"Венедіктова - реванш Антимайдану", - нардеп В'ятрович про призначення Генпрокурора

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Володимир В'ятрович.

"Пані Венедіктова як керівник ДБР нещодавно на цій посаді, але встигла відзначитися. Встигла відзначитися, перетворивши дуже важливий для держави орган в інструмент для політичних репресій і переслідування. Пані Венедіктова як керівник ДБР стоїть за переслідуванням нашої колеги Софії Федини. Пані Венедіктова – це призначення адвоката Януковича Бабікова своїм заступником, пані Венедіктова – це ініціатива про скасування закону про амністію Майдану, це погроза, це пересдідування тисяч людей, які брали участь у Революції Гідності", – сказав депутат.

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В’ятрович наголосив, що Венедіктова як Генеральний прокурор – це спроба президента Зеленського змінити "100% свого генпрокурора" Рябошапку на "200% свого прокурора" Венедіктову, яка потрібна йому для здійснення політичних репресій.

"Пані Венедіктова – це реванш Антимайдану", – зазначив депутат.

Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глав Офісу Генпрокурора України.