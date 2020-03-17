Харківський метрополітен закривається з 20:00 сьогоднішнього дня, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.
Метрополітен закривається за наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня.
Наземний електричний громадський транспорт працюватиме в спеціальному режимі, про який поінформують пізніше.
Також буде організовано підвезення містян до продуктових магазинів і лікувальних закладів.
Нагадаємо, вчора мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що Харківський метрополітен продовжуватиме працювати, попри доручення президента Володимира Зеленського про обмеження для транспорту на час карантину.