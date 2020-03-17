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17.03.20 11:08

Харківський метрополітен закривається з 20:00 сьогоднішнього дня, - міськрада

Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня.

Харківський метрополітен закривається з 20:00 сьогоднішнього дня, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Метрополітен закривається за наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня.

Наземний електричний громадський транспорт працюватиме в спеціальному режимі, про який поінформують пізніше.

Також буде організовано підвезення містян до продуктових магазинів і лікувальних закладів.

Нагадаємо, вчора мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що Харківський метрополітен продовжуватиме працювати, попри доручення президента Володимира Зеленського про обмеження для транспорту на час карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківські нічні клуби закриють, центри адмінпослуг обмежать роботу, - мерія

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