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17.03.20 11:21

На Львівщині повним ходом ремонтують дороги, - координатор "Великого будівництва" Юрій Голик

Національна програма "Велике будівництво", активна фаза якої стартувала з початку весни, повним ходом реалізується по всій країні. Координатор програми Юрій Голик періодично виставляє у Facebook фото і відео, на яких видно стадії ремонтів доріг, шкіл, садків та інших інфраструктурних об'єктів.

На Львівщині повним ходом ремонтують дороги, - координатор "Великого будівництва" Юрій Голик

В одному з останніх постів показаний, зокрема, ремонт доріг на Львівщині. Зараз там активно ремонтуються траса Т-14-16 Львів - Меденичі (кілометри 38-53) і траса Т-14-25 Миколаїв - Бібрка (кілометри 34-40).

На Львівщині повним ходом ремонтують дороги, - координатор Великого будівництва Юрій Голик 01

Траса Т-14-16 Львів - Меденичі

На Львівщині повним ходом ремонтують дороги, - координатор Великого будівництва Юрій Голик 02

Траса Т-14-25 Миколаїв - Бібрка

Нагадаємо, за ходом робіт в рамках національної програми "Велике будівництво" тепер можна стежити у спеціально створеному Telegram-каналі. У каналі публікуються фото і відео робіт, які з початком весни активно запустилися по всій країні.

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