"Укравтодор" не планує припиняти дорожні роботи через коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".
"Укравтодор" підтримує державні ініціативи в межах запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.
"Водночас хочемо наголосити на тому, що уповільнення сезону дорожніх робіт наразі не передбачається. Усі будівельні та ремонтні роботи тривають у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.
"Ми наполягаємо, аби підрядні організації забезпечили необхідні заходи безпеки роботи працівників. А саме: провести інформаційну кампанію з приводу профілактики вірусних захворювань, здійснювати регулярний моніторинг самопочуття працівників на місцях, а також подбати про наявність дезінфікуючих засобів", - додали в "Укравтодорі".