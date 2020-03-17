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17.03.20 11:26

"Укравтодор" не планує припиняти дорожні роботи через коронавірус

"Укравтодор" закликає до самоізоляції і не планує припиняти дорожні роботи в Україні.

"Укравтодор" не планує припиняти дорожні роботи через коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

"Укравтодор" підтримує державні ініціативи в межах запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

"Водночас хочемо наголосити на тому, що уповільнення сезону дорожніх робіт наразі не передбачається. Усі будівельні та ремонтні роботи тривають у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

"Ми наполягаємо, аби підрядні організації забезпечили необхідні заходи безпеки роботи працівників. А саме: провести інформаційну кампанію з приводу профілактики вірусних захворювань, здійснювати регулярний моніторинг самопочуття працівників на місцях, а також подбати про наявність дезінфікуючих засобів", - додали в "Укравтодорі".

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