Штраф за порушення правил карантину може становити від 17 тис. до 32 тис. грн, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"За" проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" проголосувало 344 народних депутатів. Законопроект прийнято за основу та в цілому.

Зазначається, що адміністративна відповідальність встановлена ​​за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною інфекцією COVID-19.

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Крім того, підвищена кримінальна відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та викласти ст. 325 Кримінального кодексу в такій редакції: "Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років".

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.



