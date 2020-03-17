Більшість людей переносить коронавірус, як звичайну ГРВІ, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє на сторінці в мережі Facebook пресслужба ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його як звичайну ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником. Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків", - йдеться в повідомленні.

"Стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме ви", - наголосили в ЦГЗ.

Читайте також: З 2 до 8 березня від ускладнень грипу померли 9 осіб, з початку епідсезону - 63, - ЦГЗ