Рада тимчасово скасувала штрафні санкції за прострочення виплат за споживчими кредитами

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР, така норма міститься в ухваленому Верховною Радою 17 березня законі (проєкт № 3220) про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції

Згідно з документом, у разі прострочення споживачем в період з 1 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, прострочення споживачем виконання зобов'язань щодо сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитором за прострочення.

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"У тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов'язків платити кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов'язання по такому договору", - сказано в документі.

Крім того, забороняється збільшення відсотків за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України в період з 1 березня 2020 по 31 травня 2020 зобов'язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем в період з 1 березня 2020 по 31 травня 2020 виконання зобов'язань по сплаті платежів).