Аналізи 42 осіб в Україні перевіряють на коронавірус, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

"Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. У Чернівецькій області – чотири випадки, Київській - два та в Житомирській – один (летальний). Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 140 повідомлень про підозру на COVID-19 (7 випадків - підтверджені лабораторно, 89 – негативні, коронавірусу немає, 42 - досліджується). З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19. У світі було зареєстровано 182 406 випадків захворювання на COVID-19, з них 79 433 осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 101 356 випадків у 150 країнах/територіях/регіонах", - йдеться в повідомленні.

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