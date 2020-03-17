Лікарі у зв'язку з коронавірусом працюють майже у фронтових умовах, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні лікарі, так само як військові, - це люди, які стають на захист українського суспільства. Фактично, вони сьогодні працюють майже у фронтових умовах", - заявив він.

"Урядом було дано доручення прорахувати і забезпечити фінансово-матеріальне стимулювання тих лікарів, які працюватимуть безпосередньо з коронавірусом. Ми і надалі будемо вживати всіх заходів, щоб захистити і підтримати лікарів. А також забезпечити їх стабільну, безперебійну роботу", - додав прем'єр.

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"Зараз вже зроблені відповідні кроки:

- 1500 апаратів штучної вентиляції легенів спрямовані в регіони;

- 12 000 ліжок в інфекційних відділеннях підготовлені, загалом 200 000 ліжок в українських лікарнях;

- 10 млн експрес-тестів будуть завезені в регіони до кінця цього тижня, які з точністю на 99,9% визначають захворюваність коронавірусом.

Крім того, міністерству охорони здоров'я доручено максимально підготувати і перепрофілювати медичні установи для прийому і лікування інфікованих хворих у важких станах", - резюмував Шмигаль.