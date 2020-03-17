Чоловік заради жарту зателефонував у швидку на Полтавщині і сказав, що в нього коронавірус, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.

"Каретою швидкої медичної допомоги чоловік був доставлений до інфекційного відділення місцевої лікарні. Лише там "хворий" молодик повідомив лікарям, що пожартував і про поїздку, і про захворювання", - йдеться в повідомленні.

Медики відразу повідомили про інцидент місцеву поліцію.

Розібравшись у ситуації, поліція склала щодо 41-річного "жартівника" адміністративний протокол за ст. 183 КУпАП "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб". Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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