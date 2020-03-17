Якщо лікарі безпідставно відмовляють у госпіталізації - потрібно телефонувати в поліцію, - "слуга народу" Радуцький

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Лікарні не можуть не госпіталізувати людей, якщо є показання для госпіталізації. Там не треба закону, є чинний закон, де "ненадання медичної допомоги" карається. Лікарня може відмовити тільки в разі, якщо не потрібна госпіталізація, або якщо вона не є профільною. Наприклад, якщо людина звернулася з інфекційною хворобою в неінфекційну лікарню (наприклад, лікарню швидкої допомоги в Києві - вона не є інфекційною). І поки вистачає місць в інфекційних лікарнях - інша лікарня не може приймати хворих", - сказав Радуцький.

"Жодна лікарня - приватна, державна, муніципальна - не має права не надати допомогу. Але якщо для цього є необхідність. Якщо людина має потребу в госпіталізації - не можуть відмовити", - додав він.

У відповідь на зауваження, що є історії, коли люди телефонували в "швидку" і називали симптоми, але до них не приїжджали, Радуцький сказав: "Це привід набрати 102 і викликати Національну поліцію. Лікар не має права відмовити, якщо є причини для приїзду лікаря ... Якщо відмовили безпідставно - це виклик Нацполіції".

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