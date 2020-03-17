Сподіваюся, Венедіктова розбереться з радикалами, Порошенком, грантоїдами і винуватцями "страти" в Одесі, - соратник Януковича Портнов

Про це він написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Ключові виклики держави сьогодні - це радикали, злочинна спільнота Порошенка, масова страта в Одеському Будинку профспілок, відновлення справедливості в розслідуванні Майдану і бродячі грантоїди", - вважає Портнов.
На його думку, настрій і тези, озвучені новим генеральним прокурором, "дають країні шанс на вирішення законсервованих проблем".
"Бажаємо Ірині Венедіктовій успіхів", - резюмував він.
Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глав Офісу Генпрокурора України.
Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович назвав це призначення "реваншем Антимайдану.