Метро Києва припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня до 3 квітня, - Кличко. ВIДЕО (оновлено)

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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"Друзі! Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Ми робимо все, щоб захистити киян від розповсюдження інфекції коронавірусу. Згідно з рішенням урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови Кабінету Міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня", - сказав мер столиці.

Він також підкреслив, що наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

"Я закликаю киян піклуватися про своє здоров’я та безпеку і залишатися вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих. Користуватися засобами індивідуального захисту. Зберігаємо спокій, діємо виважено і свідомо. Міська влада надає всю інформацію про ситуацію в Києві. Користуйтеся будь ласка офіційною інформацією!" - наголосив Віталій Кличко.