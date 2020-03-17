Розгляд справи п'яти ексберкутівців перенесли на 4 червня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

У зв'язку з карантином суд у вівторок проходив у закритому режимі.

На засідання прибули 2 із 5 звільнених беркутівців, а саме Сергій Тамтура і Олександр Маринченко, які були передані російській стороні в межах обміну в грудні минулого року.

Суд відібрав у них особисте зобов'язання з'являтися на процес, головуючий суддя Сергій Дячук зазначив, що у трьох інших обвинувачених такі зобов'язання не відбиралися.

"Суд підкреслює, що на сьогоднішній день відсутня якась офіційна інформація про подальшу долю звільнених обвинувачених", - заявив він.

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Суддя зазначив, що ця обставина може перешкодити присяжним ухвалити вирок.

Суддя Дячук також вирішив через загрозу здоров'ю присутніх не проводити засідання 17 березня і переніс справу на 4 червня на 12:00.

Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Наприкінці грудня 2019 року постановою генпрокурора Руслана Рябошапки було змінено групу прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно "з огляду на зміни структури і штатного розкладу Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді".

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Водночас 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання п'ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

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