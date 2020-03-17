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17.03.20 13:05

У Раді розробляють законопроєкт, який дозволить нардепам працювати віддалено, - "слуга народу" Арахамія

У Верховній Раді шукають спосіб юридично обґрунтувати можливість народних депутатів працювати віддалено.

У Раді розробляють законопроєкт, який дозволить нардепам працювати віддалено, - "слуга народу" Арахамія

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз розробляємо законопроєкт, який дозволить працювати в режимі віддаленого управління. Такого не було і є стаття Конституції, яка прямо говорить, що депутати мають бути зібрані в парламенті, але з огляду на надзвичайні обставини, ми зараз шукаємо юридичну модель, яким чином на час епідемії і з питань протидії її наслідкам мати можливість працювати, чи то в режимі відеозв'язку, то чи відеоголосування. Ми ще напрацьовуємо те, як це зробити", - заявив Арахамія у вівторок на брифінгу у Верховній Раді.

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