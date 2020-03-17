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17.03.20 13:31

"Охматдит" припиняє прийом на планові операції та обмежує відвідування пацієнтів

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" припиняє прийом пацієнтів на планові оперативні втручання і обмежує відвідування пацієнтів.

"Охматдит" припиняє прийом на планові операції та обмежує відвідування пацієнтів

Про це повідомляє пресслужба лікарні на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На період з 19.03.20р. по 3.04.20 р. (період може бути продовжено) наша лікарня припиняє плановий прийом пацієнтів, планові оперативні втручання та планові консультації в поліклініці. Втому числі з 17.03.20 р. буде суттєво обмежене відвідування пацієнтів що перебувають в стаціонарі за для безпеки пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

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В Охматдиті зазначили, що лікарня не проводить прийом інфекційних хворих, а з симптомами будь-яких ГРВІ просять звертатися до сімейного лікаря або в інфекційні стаціонари, які визначені як базові по місту Київ.

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