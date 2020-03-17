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17.03.20 13:25

Від початку доби в "Борисполі" приземлилися 38 рейсів з українцями, які повернулися з-за кордону, - Мінінфраструктури

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з опівночі 17 березня і станом на 11:05 прийняв 38 рейсів з українцями, які повернулися з-за кордону.

Від початку доби в "Борисполі" приземлилися 38 рейсів з українцями, які повернулися з-за кордону, - Мінінфраструктури

Як повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури, також рейси протягом дня приймають Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Харків, передає Цензор.НЕТ.

"Як ми і обіцяли, повертаємо наших співгромадян додому, які за кордоном опинилися у дуже складній ситуації, спричиненню пандемією коронавірусу. Міністерство у цілодобовому режимі працює з авіакомпаніями та туроператорами для вирішення нагальних питань і відпрацювання найбільш оптимальних рішень в у надзвичайних умовах", - цитує пресслужба міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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