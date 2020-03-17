Пандемія коронавірусу може тривати два роки, - Інститут Коха

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Інститут – німецька урядова дослідницька організація, відповідальна за контроль та профілактику захворювань.
Глава інституту Лотар Вайлер заявив, що в "екстремальній ситуації" деякі обмеження, які зараз застосовуються країнами, можуть діяти протягом всього часу пандемії.
Вайлер додав, що тривалість пандемії залежить від швидкості винайдення вакцини, а також від кількості людей, які заражаються, одужують та виробляють імунітет до коронавірусу (SARS CoV 2), вірусу, який викликає COVID-19.
"Дотепер інститут визначав ризик зараження для населення як "помірний", зараз ми оцінюємо ризик для здоров'я в Німеччині як "високий", - сказав Вайлер.
Станом на вівторок у Німеччині зафіксовано 6012 випадків захворювання, 13 людей померли.
Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про радикальні заходи для боротьби з коронавірусом – в країні зачиняються більшість магазинів, крім продуктових, а німцям забороняють поїздки у відпустку.
Нагадаємо, британські ЗМІ опублікували урядовий звіт, в якому йдеться, що епідемія коронавірусу у Великій Британії триватиме до наступної весни і може привести до госпіталізації 7,9 мільйона осіб.