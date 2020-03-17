Комітет Ради з нацбезпеки розгляне питання оборонного держзамовлення в режимі відеоконференції, - "слуга народу" Арахамія

"Комітет з питань національної безпеки працюватиме в режимі відеоконференцій", - повідомив Арахамія на брифінгу у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, члени комітету збиратимуться в приміщенні Верховної Ради, а всі запрошені (представники Міністерства оборони, Державної прикордонної служби та інших відомств) будуть на відеозв'язку з комітетом.

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Він нагадав, що багато питань, які розглядає профільний комітет, стосуються питань підвищеної секретності.

"Ми звернулися до Служби держспецзв'язку, і вони встановили нам спеціальне обладнання для того, щоб контактувати і мати ті самі обмеження щодо державної таємниці", - сказав Арахамія.

За його словами, першочергове питання, яке планує розглянути комітет - питання державного оборонного замовлення: "Комітет національної безпеки і оборони, там йде термінове питання державного оборонного замовлення".