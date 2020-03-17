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17.03.20 14:25

Найближчим часом буде створено Штаб національного порятунку, туди увійдуть представники кожної фракції, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував створення при уряді Штабу національного порятунку в зв'язку із ситуацією з поширенням коронавірусу.

Найближчим часом буде створено Штаб національного порятунку, туди увійдуть представники кожної фракції, - "слуга народу" Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив під час брифінгу.

"При уряді створюється найближчим часом Штаб національного порятунку, куди обов'язково увійдуть представники кожної фракції", - повідомив він.

Коментуючи зустріч глав фракцій, яка відбулася напередодні вночі, Арахамія додав, що є домовленість про те, що від кожної фракції буде 1-2 експерти.

"І вони будуть разом працювати: Офіс президента, уряд і парламент. Напрацьовувати ті рішення, які нам потрібно буде виробити залежно від того, як будуть розвиватися події з епідемією. Потім ми будемо це готувати, об'єднувати в пакети законопроєктів, скликати позачергову сесію і голосувати", - зазначив він.

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