Запитання Дубінського Венедіктовій про те, чи посадять мене, і її відповідь є незаконним політичним тиском, - Стерненко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив сам активіст Сергій Стерненко.

"Поставлене у стінах Верховної Ради питання нардепа Дубінського до кандидатки на посаду Генпрокурора Венедіктової щодо того чи посадять мене і її відповідь що "нема часу розбиратись, треба діяти швидко" є незаконним політичним тиском та протиправною спробою втручання у розслідування трьох замовних спроб мене вбити. До речі, сьогодні рівно рік як виконавець третього замаху на мене втік з України. І не в розшуку. І навіть не допитаний", - розповів Стерненко.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.