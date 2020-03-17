Після зустрічі з Єрмаком бунтівні "слуги народу" побачили, що ніякої "зради" щодо ОРДЛО немає, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це він повідомив у кулуарах Верховної Ради 17 березня.

"Щодо Мінських домовленостей і цієї ситуації. Була така ситуація чисто комунікативна, коли вони повернули вже (звернення - ред.). Це якимось чином потрапило в інтернет до того як був брифінг пана Єрмака. У зв’язку з цим було дуже багато маніпуляцій і нефахових експертних висловлювань, на які повелися не лише громадяни України, а й депутати "Слуги народу"", - сказав він.

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Арахамія зазначив, що потім була "терміново організована зустріч пана Єрмака з людьми, які цікавляться цим питанням і ви бачили, як багато людей взагалі відкликали цю заяву, тому що він розповів, яким чином це рухається, яка стратегія".

"На жаль, до фінальних підписань не можна, це як у перемовинах у вас є 30-40% непублічної стратегії, яку ви не можете озвучити, бо іншій стороні дасте козир, тому що вони знатимуть, яка у вас стратегія.

Саме з цим пов’язане це непорозуміння і коли люди побачили, зрозуміли, що ніякої зради тут немає.

До того ж пан Єрмак на засіданні фракції пообіцяв, що якщо буде якесь підписання, у нас буде окреме засідання фракції щодо цього питання. Він усім пояснить, яка у нас стратегія, що ми намагаємося зробити. Ми проголосуємо, у тому числі на фракції, щоб він зрозумів, яка у нас є підтримка чи не підтримка і тільки потім будуть якісь дії зроблені у Мінську", - додав глава фракції СН.

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Нагадаємо. 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.