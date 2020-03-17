Податкова міліція домоглася в Києві відшкодування в бюджет понад 28,9 млн грн

В рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст.212 КК України було встановлено, що службові особи київської компанії, що займається купівлею і продажем власного нерухомого майна, протягом 2017-2019 років ухилилися від сплати податку на землю на загальну суму понад 28,9 млн грн шляхом умисного заниження нормативної грошової оцінки орендованих для ведення будівництва земельних ділянок, повідомили в пресслужбі ДФС.

Завдяки вжитим податковою міліцією заходам, податки і завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі в сумі понад 28,9 млн грн. Буде вирішуватися питання про звільнення головного бухгалтера підприємства від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.