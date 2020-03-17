У Дніпрі ввели карантин: метро припинить роботу сьогодні о 15:00, - міськрада

Про це повідомляє пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

Такі заходи допоможуть містянам убезпечитися від можливого захворювання на коронавірус. Крім цього, масові заходи, котрі передбачають зібрання понад десять людей, перенесуть або скасують. Обмеження набувають чинності після опівночі і діятимуть до кінця загальнодержавного карантину, запровадженого урядом по всій Україні.

Усі поліклініки, лікарні, магазини, котрі продають продукти харчування, товари особистої гігієни, а також зоомагазини, аптеки, АЗС і станції технічного обслуговування, продовжать працювати.

Співробітники таких закладів повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

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Також від сьогодні з 15:00 дніпровський метрополітен припинить роботу до кінця карантинного режиму в країні. Решта міського транспорту працюватиме без змін.

За виконанням обмежувальних заходів стежитимуть правоохоронці.

Як відомо, через ситуацію з коронавірусом мерія Дніпра також перейшла на дистанційний режим роботи. Письмові звернення громадяни зможуть залишати у спеціальній скриньці, котру розташували на центральному вході муніципалітету (просп. Дмитра Яворницького, 75). Решту документообігу опрацьовуватимуть через електронну пошту, інтернет-платформи тощо. Також працюватимуть телефони єдиної гарячої лінії для звернень громадян: ?(056) 732 12 12, ?(095) 732 12 12,?(096) 732 12 12, ?(073) 732 12 12.