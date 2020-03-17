Зеленський підписав указ про призначення Венедіктової Генпрокурором

Відповідні укази оприлюднені у вівторок на сайті Офісу голови держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Венедіктову Ірину Валентинівну від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань", - йдеться в тексті указу №89.

В указі № 90 значиться: "Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну Генеральним прокурором".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова, яка свого часу провалила іспит на посаду судді, тепер переслідуватиме майданівців, - нардепка від "Голосу" Совсун. ВIДЕО

Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глави Офісу Генпрокурора України.

Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович назвав це призначення "реваншем Антимайдану".