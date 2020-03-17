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17.03.20 14:39

Ухвалені ВР заходи для підтримки бізнесу на час карантину скупі: їх дуже мало, - голова Ради Інституту податкових реформ Хотенко

Добре, що законопроєкт №3220 на підтримку платників податків взагалі з'явився, це принаймні свідчить про намір уряду підтримати бізнес. Однак заходів, які в ньому вказані, вкрай недостатньо.

Ухвалені ВР заходи для підтримки бізнесу на час карантину скупі: їх дуже мало, - голова Ради Інституту податкових реформ Хотенко

Про це заявила голова Ради Інституту податкових реформ, віцепрезидент Асоціації платників податків України Олена Хотенко, передає Цензор.НЕТ.

"Наприклад, звільнення на два місяці від сплати єдиного соціального внеску стосується тільки підприємців, а за найманих працівників доведеться платити, попри те, що вони взагалі не будуть працювати. В інших же країнах уряди зробили не тільки відстрочку щодо сплати податків, а й знизили податкові ставки і терміни подання декларацій", - розповіла вона.

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"Що є хорошим у цьому законопроєкті?

"Водночас у законодавців був реальний шанс скасувати тотальну фіскалізацію, і це була б одна з найвагоміших підтримок малого і середнього бізнесу, яка зняла б соціальне навантаження і напругу між владою і бізнесом", - акцентувала вона.

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"Чого не зроблено?

"Аналітичними центрами, в тому числі і Інститутом податкових реформ були розроблені пропозиції уряду і парламенту щодо підтримки малого та середнього бізнесу в період карантину, ми навіть дали розрахунок компенсаторів. Але на жаль, ці заходи, які ухвалені в законі №3220, є дуже точковими і скупими. Добре, що вони є, але їх дуже мало", - резюмувала вона.

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